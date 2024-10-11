Экспедиция «100 000 километров возможностей» увидела самый большой экскаватор в России

На самый большой действующий шагающий экскаватор страны, работающий на угольном разрезе Эн+, приехала автоэкспедиция «100 000 километров возможностей», проходящая при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Преодолев две трети пути, машины припарковались на промплощадке филиала Тулунуголь, входящего в угольный дивизион Эн+. Здесь экипаж уникального драглайна ЭШ 40/100 (это машина для перемещения горной массы, расположенной над угольными пластами) встретил участников экспедиции, провел экскурсию по машзалу экскаватора, а также показал «шагарь» в работе.

«Одна из задач экспедиции — увидеть своими глазами достопримечательности, природные и рукотворные памятники, а также дать людям информацию о промышленной мощи России на конкретных примерах. Поэтому мы не могли проехать мимо Тулуна, где работает самый большой экскаватор в стране. И вообще ведь история «шагарей» началась в России. Гениальный конструктор Борис Сатовский подарил миру эту удивительную идею, эту уникальную машину, без которой сегодня добывающую отрасль представить невозможно. Фото и видеокадры, сделанные нами, обязательно войдут в серию документальных фильмов и фотокнигу по итогам экспедиции», — отметил Андрей Леонтьев, тележурналист, известный автогонщик, эксперт Комитета Государственной Думы по туризму, автор и организатор проекта.

За семь месяцев экспедиция посетила разные, как популярные, так и малоизвестные достопримечательности страны, а также останавливалась на уникальных промышленных объектах. Буквально на прошлой неделе коллеги-энергетики рассказали команде автопробега, как работает Братская ГЭС. А уже сейчас эстафету переняли тулунские угольщики. Специалисты основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+ рассказали о горном предприятии, показали его работу и, конечно, не отпустили гостей без подарков — подарили каску с фирменным логотипом и автограф от контрольного механика автоколонны Тулунугля Михаила Киреева на «крыле» автомобиля.

Следующая точка в маршруте автомобилистов — Хакасия и Тыва. Команда стремится установить мировой рекорд пробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту. Экипажи проехали уже 72 тысячи километров и посетили 67 регионов из 85 запланированных. Им предстоит преодолеть еще 28 тысяч километров.