Бетон круглый год: новое оборудование запустили на заводе в Иркутске при поддержке Правительства региона

Самая мощная в Иркутске промышленная установка по подогреву бетонной смеси заработала в Иркутске. Старт работе дали первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников и генеральный директор ФСК «Новый город» Дмитрий Ружников. Завод «Новый бетон» входит в группу компаний «Новый город».

Новое оборудование — парогазовый котел отопления мощностью 2 мегаватта — предприятие приобрело при поддержке региона. Это позволило заменить старую установку и изготавливать качественный бетон даже при минусовых температурах.

Фондом развития промышленности Иркутской области, который финансируется за счет средств областного бюджета по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, был предоставлен заем в размере свыше 15 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составила почти 31 миллион. Средства предоставлены по программе «Проекты развития региона». Кроме того, предприятию оказана гарантийная поддержка.

«Важно, что это была комплексная работа нескольких правительственных институтов: Фонд развития промышленности региона предоставил заем, а банковские институты и гарантийный фонд Центра «Мой бизнес» оказали гарантийную поддержку для того, чтобы скомпоновать этот проект. Сейчас перед нами стоит задача сокращения строительно-инвестиционного цикла, и любая модернизация производства — а данная модернизация связана с подогревом инертных материалов в зимнее время — увеличивает производительность труда. И очередной успешный проект, проект «Нового бетона», — это реальные итоги выстроенной системы мер государственной поддержки бизнеса в регионе», — подчеркнул Руслан Ситников.

«Новый бетон» работает на рынке с 2016. Компания обеспечивает бетоном 20% строительного рынка Иркутска, оказывая и весь спектр сопутствующих услуг, от проектирования смеси до ее транспортировки, технологического сопровождения укладки бетона на объекте, а также обеспечивая лабораторные и выездные исследования качества.

«На предприятии запущена новая линия подогрева бетона, это современнейшее оборудование, одно из самых продуктивных в Иркутске. Предыдущая зима показала, что без такого оборудования может остановиться процесс. Компания работает с социальными объектами города, со строительными организациями. Благодаря поддержке Губернатора Иркутской области, Правительства и Фонда развития промышленности мы не только нарастим объемы, но и улучшим качество», – рассказал Дмитрий Ружников.

Фонд развития промышленности Иркутской области поддерживает производственные предприятия региона с 2016 года. За время работы он профинансировал 34 проекта по региональной программе и 17 — по совместной с федеральным ФРП. Вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, — это более 10 миллиардов рублей.

«За время пользования займом ФРП, то есть за 5 лет, благодаря технической модернизации мы планируем отгрузить 43 тысячи кубометров бетона классов В15-В25. И то, что мы получили возможность приобрести это оборудование на заёмные средства под 1% годовых, — это огромное преимущество региональной программы Фонда развития промышленности. И повод выразить ФРП нашу благодарность», — резюмировал генеральный директор компании «Новый бетон» Максим Булдаков.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.