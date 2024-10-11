Женский форум в Иркутске собрал около 300 участниц

Мастер-классы, лекции и дискуссии на тему женского и семейного предпринимательства организовали в Иркутске в рамках женского форума «Время новых возможностей и решений». Мероприятие провел Центр «Мой бизнес» совместно с Союзом женщин России при поддержке Правительства Иркутской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Женский форум'24. Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Участников поприветствовала заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

– Проведение ежегодного женского форума уже становится доброй традицией в Приангарье. Очень приятно видеть здесь так много уже знакомых успешных предпринимателей и новые лица, кто еще делает свои первые шаги. Уверена, что сегодняшнее мероприятие позволит всем нам узнать что-то новое, посмотреть на обыденные вещи под новым углом, обменяться опытом и найти партнеров и друзей, – отметила Светлана Васильева.

Женский форум'24. Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

На пленарной сессии обсудили образ женщины XXI века, ее роль в семье и экономике. В дискуссии приняли участие директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода Татьяна Молостова, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова, руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова, координатор социальных проектов компании Эн+ Александра Трифонова, заместитель директора СИА, Газета «Дело» Елена Герасимова и учредитель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Ксения Пономарева.

– Все больше женщин открывают свое дело, выходят на лидирующие посты в крупных корпорациях и органах государственной власти, то есть роль женщины сильно изменилась. Возросший темп жизни требует от всех нас постоянного роста и обучения. Поэтому уже третий год подряд мы проводим большой женский форум сразу после окончания регионального этапа проекта «Мама-предприниматель». В этом году наши партнеры, вдохновившись историями участниц проекта, захотели поощрить грантами еще несколько человек, что стало приятным дополнением к нашей программе, – рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Женский форум'24. Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Так, грант от Россельхозбанка получила Надежда Ковалева с проектом «Сварочная мастерская». Компания «Медтехсервис» поддержала проект «Школа шитья» Любови Бутухановой. Ассоциация выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров отметила два проекта: «Школу свечеварения» Анастасии Покровской и «Вкусное пространство» Анастасии Абзалтыновой.

Женский форум'24. Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

В рамках работы секций участники рассмотрели вопросы развития женского и семейного предпринимательства, лидерства, маркетингового продвижения. На мастер-классах гостей учили создавать продающий сайт, монтировать видео, работать с нейросетями, а также знакомили со стандартами юридической работы в компании.

Также состоялся показ коллекций иркутских производителей, консультации специалистов Центра «Мой бизнес» и Кадрового центра Иркутской области. Завершилось мероприятие розыгрышем призов от партнеров, сообщает пресс-служба регионального правительства.