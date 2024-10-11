Владелец планирует построить новое здание аэропорта в Братске

Сейчас проект согласовывают.

«Владелец аэропорта планирует строительство нового, современного здания аэровокзала. Сейчас проект на стадии согласования», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Реконструкция воздушной гавани началась в 2023 году. Сегодня подрядная организация отремонтировала участка магистральной рулежной дорожки, завершила обустройство нового перрона аэропорта, вынос сетей связи, монтаж оборудования очистных сооружений. Идет подготовка к сдаче в эксплуатацию трансформаторной подстанции. Продолжается строительство здания аварийно-спасательной службы.

Начаты предварительные работы второго этапа реконструкции. Он предусматривает обустройство рулежных дорожек, расширение искусственной взлетно-посадочной полосы, замену светосигнального оборудования.