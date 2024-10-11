Иркутяне рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей

Данные опроса приводит рекрутинговый сервис Superjob.

Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 57% иркутян в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль. 18% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 17% отправились бы в путешествие. 16% помогли бы родителям. 15% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 8% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 7% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 6% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, каждая пятая потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая — на помощь близким или благотворительность.

30% иркутян иногда приобретают лотерейные билеты, чаще это мужчины (35% против 25% среди женщин). Чем старше иркутяне, тем больше среди них тех, кто время от времени покупает лотерейные билеты (21% среди опрошенных до 34 лет и 40% среди респондентов старше 45 лет).