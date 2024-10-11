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Время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах, могут изменить в Иркутской области

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Губернатор Игорь Кобзев предложил продавать горячительные напитки в таких точках с 22:00 до 9:00.

Законопроект направлен на сокращение количества точек, имитирующих деятельность баров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение тишины и общественного порядка в многоквартирных домах в ночное время.  

Депутаты комитета иркутского Законодательного Собрания поддержали законопроект. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в первом и окончательном чтении на октябрьской сессии областного парламента.

– При разработке проекта закона, ограничивающего время продажи алкогольной продукции, учтены интересы добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. С представителями предпринимательского сообщества были проведены дополнительные публичные консультации, в результате которых установлено, что ограничение по времени продажи алкоголя не будет касаться не только ресторанов, но и кафе, осуществляющих деятельность на основании лицензий, – прокомментировала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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