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Братчанин отсудил 350 тысяч рублей за частичную утрату трудоспособности

В Братске местному жителю удалось отсудить компенсацию у работодателя за частичную утрату трудоспособности. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что заявитель осуществлял трудовую деятельность на протяжении нескольких лет в условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов. Согласно акту специалистов, у него установлено профессиональное заболевание органов дыхания, повлекшее утрату трудоспособности на 30 %.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с организации-работодателя компенсации морального вреда. Братский городской суд требование удовлетворил, взыскав в пользу бывшего работника компенсацию в размере 350 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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