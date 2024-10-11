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На Ольхоне пилоты незаконно посадили два вертолета на берегу Сарайского пляжа

В Иркутской области на берегу Сарайского пляжа на Ольхоне пилоты незаконно посадили вертолет. Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что вопреки требованиям Федеральных правил использования воздушного пространства командиры воздушных судов Robinson R-66 посадили два вертолета на береговую линию Сарайского пляжа острова Ольхон без соответствующего разрешения органов обслуживания воздушного движения.

Кроме того, у пилотов отсутствовали медицинские заключения, подтверждающие соответствие требованиям к состоянию здоровья.

Пилотов привлекли к административной ответственности по статьям «Нарушение правил использования воздушного пространства», «Нарушение правил эксплуатации воздушных судов» – их оштрафовали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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