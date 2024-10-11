Закрытие турмаршрутов в нацпарке Иркутской области из-за пожаров не предвидится до весны

В связи с окончанием пожароопасного сезона все туристические маршруты в нацпарке Иркутской области будут практически бесперебойно работать до весны, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«С 11 октября 2024 года и до весны закрытия турмаршрутов из-за высоких классов пожарной опасности не будет. Соответствующий приказ подписан в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Дожди и мокрый снег «хозяйничают» практически во всех лесах на территории национального парка. Сотрудники участковых лесничеств занялись техобслуживанием противопожарной техники и инвентаря, их хранением», – говорится в сообщении.

В осенне-зимний период ограничениями к посещению маршрутов парка могут стать лишь неблагоприятные метеоявления, выход диких животных и другие угрожающие здоровью и жизни людей факторы. О них всем легальным посетителям сообщают по указанным в разрешениях адресам электронной почты, номерам телефонов.