Новую мусороперегрузочную станцию запустили в Иркутской области

В Приангарье в Баяндаевском районе запустили мусороперегрузочную станцию, благодаря чему удалось разгрузить площадку временного накопления отходов и улучшить экологическую обстановку в районе, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

«Новая станция станет основным пунктом, куда ТКО будут доставляться с контейнерных площадок Баяндаевского района. Здесь отходы выгружаются из мусоровозов, сжимаются в компактные контейнеры с помощью специального оборудования и отправляются на санкционированные полигоны», – говорится в сообщении.

По данным минприроды, МПС повышает экологическую безопасность и экономическую эффективность, поскольку отходы не соприкасаются с землей, а сразу прессуются. Объем мусора при прессовании уменьшается, в связи с чем снижается нагрузка на полигоны.

С 2020 года в регионе запущено шесть таких станций, оснащенных техникой по современным экологическим стандартам, что способствует улучшению экологической ситуации в Приангарье.