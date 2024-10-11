Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»
«HR-функция на производстве выходит на первый план»
«К устойчивому развитию – с горящими глазами». На БРИФ’24 обсудили социальную ответственность бизнеса
Все материалы сюжета

Новую мусороперегрузочную станцию запустили в Иркутской области

В Приангарье в Баяндаевском районе запустили мусороперегрузочную станцию, благодаря чему удалось разгрузить площадку временного накопления отходов и улучшить экологическую обстановку в районе, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

«Новая станция станет основным пунктом, куда ТКО будут доставляться с контейнерных площадок Баяндаевского района. Здесь отходы выгружаются из мусоровозов, сжимаются в компактные контейнеры с помощью специального оборудования и отправляются на санкционированные полигоны», – говорится в сообщении.

По данным минприроды, МПС повышает экологическую безопасность и экономическую эффективность, поскольку отходы не соприкасаются с землей, а сразу прессуются. Объем мусора при прессовании уменьшается, в связи с чем снижается нагрузка на полигоны.

С 2020 года в регионе запущено шесть таких станций, оснащенных техникой по современным экологическим стандартам, что способствует улучшению экологической ситуации в Приангарье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес