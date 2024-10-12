Сибирский Форум малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» пройдет в Иркутске

17-18 октября на площадке Дома молодежи Иркутской области пройдет III Сибирский Форум малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Сбер выступил партнером Форума.

В программе мероприятия запланированы 30 бизнес-площадок по актуальным темам, таким как текущие тренды и возможности для инвестирования, опыт инвесторов, государственные инвестиции, сотрудничество с ВУЗами, женское предпринимательство, инвест-проекты, взаимодействие с крупным бизнесом, бизнес в инфосфере, фитнес-индустрии. В рамках Форума пройдут 6 параллельных сессий по маркетингу, ораторскому искусству, а также состоятся управленческие поединки.

Сбер примет участие в секции, посвященной расширению бизнеса за рубеж. Специалисты банка также расскажут о сервисах и услугах для селлеров (продавцы на маркетплейсах), возможностях цифровой автоматизации бизнеса, условиях факторинга и банковских гарантий, представят умные устройства SberDevices. Партнер банка проконсультирует участников форума о возможностях регистрации бизнеса и открытия счета в Сбере.

III Сибирский Форум малого и среднего предпринимательства откроется панельной дискуссией «Инвестиционный климат в Иркутской области”. Будут представлены преференциальные режимы Территории опережающего развития Иркутской области и доступные льготы, условия сотрудничества, поддержка государства. Состоится презентация инвестиционных площадок в области туризма, производства, сельского хозяйства. На питч-сессии стартап-команды презентуют свои проекты.

Хедлайнером Форума станет Аркадий Цукер – предприниматель, философ и бизнес-тренер, который победил ДЦП. Он разрабатывает программы для учебных заведений в России и за рубежом, читает лекции, проводит многочисленные семинары и тренинги. Аркадий Цукер известен благодаря авторскому методу «Живое мышление, или Метод временных трудностей». Универсальный подход и для личной жизни, и для ведения бизнеса подразумевает признание (или допущение) решаемости абсолютно любых проблем.

Запланирована работа 10 развлекательных локаций со спортивными мероприятиями, бизнес-играми, ужинами и экскурсиями.

Участие в деловой программе форума бесплатное. Программа форума и регистрация по ссылке.

⁠Событие пройдет при поддержке Дома молодёжи Иркутской области и министерства по молодежной политики Иркутской области.

«III Сибирский Форум «ОПОРЫ РОССИИ» станет площадкой, на которой предприниматели смогут заявить о себе, научиться у экспертов, найти партнеров и воспользоваться возможностями системы поддержки предпринимательских проектов от Сбера. Представители регионального бизнеса поделятся вдохновляющими историями успеха и дадут советы, как преодолеть трудности на пути к развитию», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«На форуме главное — общение со своими единомышленниками. По статистике только в Иркутской области более 80 000 субъектов МСП. Это сплоченное, уверенное, амбициозное и сильное сообщество. Этот форум — прекрасный шанс обсудить актуальные бизнес-тренды и найти пути роста в современных условиях, а также наладить новые контакты с инвесторами и экспертами. На форуме участников ждет более 100 актуальных тем в мире бизнеса и инвестиций и 25 часов, насыщенных общением, инсайтами и развлечениями», — Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».