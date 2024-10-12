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РСХБ реализовал для клиентов возможность оплаты по универсальному платежному QR-коду

C 1 октября 2024 года РСХБ перевел все торгово-сервисные предприятия своей эквайринговой сети, предоставляющие возможность оплаты по QR-кодам, на технологию универсального платежного кода (универсального QR) на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Технология должна улучшить клиентский опыт в случае, когда плательщик выбирает QR в качестве метода оплаты. РХСБ в составе рабочей группы участвует в дальнейшей проработке технологии, а также реализации наиболее удобных клиентских путей при оплате по универсальному QR.

Для клиентов РСХБ – физических лиц – возможность оплаты универсальным QR стала доступна ранее. При сканировании кода оплата проходит через Систему быстрых платежей, а в ближайшем будущем появится возможность оплаты с помощью цифрового рубля. Банком активно прорабатываются другие механики оплаты для включения их в универсальный QR.

«По статистике января-сентября 2024 года, количество платежей по QR-кодам возросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в общем объеме платежей их доля составляет от 5% до 10%. Технология универсального платежного кода является стимулом к дальнейшему росту доли платежей по QR, а также удобству данной механики оплаты», – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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