Россельхозбанк представил Михаилу Мишустину перспективные агротехстартапы

93% всех агротехстартапов в России, которые имеют готовый коммерческий продукт, прошли через акселерационные программы Россельхозбанка либо были участниками Агроинвестклуба, созданного банком. Об этом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассказал глава РСХБ Борис Листов «на полях» 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Премьер-министр осмотрел стенд Россельхозбанка во время традиционного обхода главной агропромышленной выставки и отметил важность работы финансового учреждения по развитию агротехнологий.

«Россельхозбанк очень серьёзно относится к тому, чтобы система образования получала возможности применения в будущем. Ведь стартап – это компания, которая должна вырасти в большое производство, в инновацию. Сегодня школьникам, студентам, молодым ученым нужны акселерационные программы, соответствующие конкурсы и, конечно же, банковские сервисы. И я хочу вас поблагодарить за поддержку именно технологического трека развития агропрома. Здесь еще очень много пространства для инноваций», – заявил Михаил Мишустин.

РСХБ занимается не только кредитованием сельхозтоваропроизводителей, но и решением целого ряда отраслевых задач, напрямую не связанных с финансированием, отметил Борис Листов.

«В числе этих направлений – укрепление национального технологического суверенитета. Мы развиваем стартапы, поддерживаем научные исследования, помогаем аграриям находить и применять современные отечественные разработки», – рассказал премьер-министру Борис Листов.

Затем глава РСХБ представил перспективную разработку участника Агроинвестклуба. В проекте применяется технология акустической приманки вместо традиционной охоты, когда крупнотоннажный флот преследует сравнительно небольшие группы рыб.

В качестве основных преимуществ: повышение эффективности, снижение порога входа и профессиональных рисков для личного состава – всё за счет сокращенного срока выхода в море, так как охота на заранее подготовленный косяк помогает быстрее закрыть квоту. Использование технологии помогает сократить себестоимость выловленного продукта более чем в два раза.

По словам Бориса Листова, российский агротех стремительно завоевывает пространство как на внутреннем рынке, так и на международном. Так, Россельхозбанк помог российскому производителю вертикальных ферм – победителю банковского конкурса стартапов – реализовать проекты по выращиванию огурцов и томатов в Арктике и на Дальнем Востоке. Сейчас РСХБ поддерживает развитие этой технологии в странах Ближнего Востока, где традиционное земледелие затруднено из-за жаркого климата.

А в рамках кейс-чемпионата Россельхозбанка 8 студенческих команд работают над развитием государственной цифровой экосистемы для АПК Бразилии. Две команды финалистов представят свои проекты Минсельхозу Бразилии – это будут конкретные цифровые продукты для аграриев.

«То есть Россия – теперь не только экспортер сельхозпродукции, но и поставщик агротехнологий на глобальные рынки», – резюмировал Борис Листов.