Исторический памятник «Дом Донского» продают в Иркутске за 750 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили исторический памятник «Дом Донского». Стоимость объекта оценивают в 750 млн рублей, следует из данных «Авито».

Объект располагается в центре города. Общая площадь здания – 4 тысячи квадратных метров, земельного участка – 4,7 тысячи квадратных метров. В настоящее время здесь располагаются офисные помещения, салон красоты, стоматология, ресторан и бильярдная.

Рядом со зданием находятся 130-й квартал, стадион «Труд», фитнес-центр, музыкальный театр им. Н.М. Загурского, драматический театр им. Охлопкова, школы, крупные торговые комплексы, гостиницы, отели, банки и другие организации.

Согласно перечню выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, «Дом Донского» был построен во второй половине 19-го века. Он располагался на Красного Восстания, 20.