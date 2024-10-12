Снижение цен на новостройки на 6% зафиксировали в Иркутске

Аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на новостройки в городах России в третьем квартале 2024 года. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутске за указанный период произошло снижение цен на такие объекты недвижимости на 6%: в среднем они стоят 7,9 млн рублей. Цена квадрата сократилась на 0,5%, до 158 тысяч рублей.

Самый большой прирост по России произошел в Чите – на 12,9%, Улан-Удэ – 11,9%, Оренбурге – 9,5%, Иванове – 6,3% и Воронеже – 5,3%. Наибольшее падение зафиксировали в Махачкале – на 20,1%, Нижнем Тагиле – 14,7%, Череповце – 10,6%, Грозном – 9,6%, Магнитогорске – 6,4%.