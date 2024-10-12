Более 30 км новых асфальтовых дорог появится в Ольхонском районе

В этом году в Ольхонском районе Иркутской области дорожные работы ведут на участках общей протяженностью более 30 километров. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В частности, в деревне Куркут завершают ремонт подъезда к озеру Байкал от дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, протяженность которого составляет 3,3 километра. Здесь провели устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга, осуществляют укладку облегченного покрытия. Стоимость работ составляет 143,5 млн рублей. Их завершат в 2025 году.

На автомобильной дороге Тогот – Курма обновляют участок с 0-го по 17-й километр. Его начали в 2018 году, но приостановили из-за изменений требования экологического законодательства. Проект реконструкции был изменен и прошел повторные экологическую и государственную экспертизы. В этом году реконструкцию возобновили. На отдельных участках проводят буровзрывные работы, на которые было получено специальное разрешение. Идет формирование земельного полотна. Завершение работ намечено на 2027 год.

Самые крупные дорожные ремонты идут на острове Ольхон на участках общей протяженностью 12 километров. На подъезде к Хужиру уложено 1,2 километра асфальтобетонного покрытия. В самом Хужире на участке 1,2 километра уложен первый слой асфальтобетонного покрытия, сделаны тротуары, монтируют водоотводные лотки. На участке от Хужира до Харанцов выполняют ремонт основания дорожного покрытия по технологии холодного ресайклинга.

В селе Еланцы идет первый этап капитального ремонта улицы Советской протяженностью более 600 метров. На это из областного бюджета муниципалитет получил субсидию. Работы рассчитаны на три года, их начали в прошлом году. В полном объеме выполнено обустройство тротуаров, бордюров, съездов на другие улицы, установлены водоотводные лотки, уложены водопропускные трубы. В следующем году планируется уложить асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуаре. Работы идут по графику, готовность объекта составляет 60%.

Также в Ольхонском районе в этом году завершают ремонт участка дороги Петрово – Бугульдейка общей протяженностью три километра. Подрядчик выполнил укладку покрытия, ведет работы по благоустройству дороги. Окончить их планируется к концу октября.