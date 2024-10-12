Аллея с двумя тысячами кустарников появится в Братске

Одну из улиц в городе Братске Иркутской области превратят в аллею с кустарниками. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Александр Дубровин.

«Заканчивается озеленение улицы Кирова в Братске. Осталось высадить около 300 корней. На обновленной прогулочной улице появится хоста, спирея, барбарис, сосна горная и другие многолетние растения. В общей сложности высажено 1700 кустарников и деревьев. Весной проверим, все ли прижилось», – отметил градоначальник.

Также в Брастке сейчас идет обрезка деревьев на других площадках. Ее проводят для омоложения насаждений.