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Аллея с двумя тысячами кустарников появится в Братске

Одну из улиц в городе Братске Иркутской области превратят в аллею с кустарниками. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Александр Дубровин.

«Заканчивается озеленение улицы Кирова в Братске. Осталось высадить около 300 корней. На обновленной прогулочной улице появится хоста, спирея, барбарис, сосна горная и другие многолетние растения. В общей сложности высажено 1700 кустарников и деревьев. Весной проверим, все ли прижилось», – отметил градоначальник.

Также в Брастке сейчас идет обрезка деревьев на других площадках. Ее проводят для омоложения насаждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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