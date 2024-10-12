Иркутянин стал чемпионом России по боксу: он получит за победу 1,5 млн рублей

Уроженец Иркутска Егор Шапочанский стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 75 кг, следует из данных Федерации бокса России.

«Егор – мастер спорта международного класса, многократный призер всероссийских соревнований. Он родился в городе Иркутске, закончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ по специальности оперативно-розыскная деятельность, работал оперативником отдела полиции №5 МУ МВД России «Иркутское», сейчас является сотрудником ведомственного института», – говорится в сообщении региональной полиции.

В финальном поединке спортсмен победил соперника из Чеченской республики Исмаила Муцольгова. Кроме того, иркутянин стал обладателем индивидуального приза за лучшее технико-тактическое мастерство.

Накануне в столице Восточной Сибири во дворце спорта «Труд» завершился чемпионат России по боксу. По данным Федерации, призовой фонд турнира составил 26 миллионов рублей. Победители получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты – по 250 тысяч рублей, бронзовые – по 125 тысяч рублей.