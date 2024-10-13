5 веских причин перевести смартфон в режим полета

Режим полета — это функция смартфона, которую просят активировать на борту самолета на время перелетов для отключения передачи радиочастотных сигналов. Однако использование этой функции возможно и на земле. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония выделил пять основных причин, по которым стоит переключить гаджет в режим полета в повседневной жизни.

Режим полета отключает все сетевые подключения (мобильную связь, интернет, GPS, Bluetooth), оставляя при этом доступ к приложениям и функциям, не требующим подключения. Ваше устройство остается включенным, но вы не сможете совершать или принимать звонки, отправлять текстовые сообщения или пользоваться интернетом. Тем не менее, можно продолжать использовать камеру, воспроизводить мультимедиа и использовать приложения, не требующие доступа к сети.

При этом в режиме полета можно отдельно активировать Wi-Fi и Bluetooth (независимо от того, iOS у вас или Android), перейдя в настройки вашего устройства. Это может пригодиться, например, для подключения беспроводных устройств, таких как наушники или смарт-часы.

По мнению эксперта, в повседневной жизни режим полета также может помочь, например, сэкономить расход заряда аккумулятора. Поддержание связи с базовыми станциями, поиск сетей Wi-Fi, работа Bluetooth и GPS разряжают смартфон, и активация авиарежима поможет сохранить заряд батареи, особенно когда уровень заряда близок к нулю.

Активация режима полета также поможет быстрее зарядить смартфон. Это особенно актуально, когда времени на подзарядку мало. Поскольку все входящие и исходящие взаимодействия потребляют много энергии, их отключение сократит время, необходимое для полной зарядки.

Еще одна причина для активации режима полета – экономия трафика. Он может выручить вас, например, в путешествии за границу. Если роуминговые опции не подключены у вас по умолчанию, и вы по прилете в другую страну еще не активировали или забыли их включить – режим полета поможет избежать лишних затрат.

Безопасное использование гаджета детьми — еще один повод включить авиарежим. Чтобы с телефона не совершались звонки и выход в интернет, а также не отправлялись смс, пока им пользуются дети. Главное – чтобы они не догадались о вашей хитрости, поскольку отключить режим полета довольно просто.

И последняя причина — это спокойный сон, отдых или работа. При использовании смартфона в качестве будильника активация режима полета поможет избежать беспокойства от звонков и уведомлений ночью. Режим полета позволит сосредоточиться на работе или отдыхе, не заставляя вас выключать смартфон. В этом режиме можно фотографировать или снимать видео, не отвлекаясь на сообщения или уведомления. Если вы все же переживаете, что пропустите важный звонок или сообщение – альтернативой может стать режим «не беспокоить», при котором все сообщения и уведомления будут доставлены, но в беззвучном режиме.