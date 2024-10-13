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Большинство иркутян проверяют срок годности различных товаров

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, как часто жители Иркутска проверяют срок годности различных товаров. Результаты есть у SIA.RU.

«6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй – 50% – у лекарств, каждый третий – у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов – 10%, у шампуней – 24%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 50% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 9% никогда этого не делают», – говорится в сообщении.

Представительницы слабой половины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств – 12% против 8% соответственно – или средств личной гигиены – 30% против 18%.

Иркутяне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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