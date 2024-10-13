Вторичное жилье подорожало в Иркутской области

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменились цены на вторичное жилье в различных городах России в третьем квартале 2024 года. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутске цены на такую недвижимость выросли на 2,1% и в среднем составили 6,9 млн рублей, стоимость квадратного метра увеличилась на 2,2%, до 132 тысяч рублей.

В целом по стране больше всего подорожали квартиры в Краснодаре – на 7,4%, Екатеринбурге –3,7%, Курске – 3,5%, Махачкале – 3,5%, Воронеже – 3,4%. Наибольшее снижение зафиксировано в Архангельске – 1,3%, Вологде – 1,2%, Ленинградской области – 1%, Кемерово – 0,9%, Сургуте – 0,7%.