В Приангарье открылось новое отделение гемодиализа с оборудованием за 15 млн рублей

Отделение гемодиализа открыли в Черемховской городской больнице №1. Здесь смогут проходить терапию пациенты с хронической почечной недостаточностью, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Благодаря выделению порядка 15 млн рублей из бюджета Иркутской области приобретено три аппарата стоимостью около 8,6 млн рублей и три кресла за 1,1 млн рублей. Кроме того, смонтирована система водоподготовки стоимостью 5,4 млн рублей», – говорится в сообщении.

Сейчас администрация медучреждения формирует заявку на приобретение дополнительных аппаратов, чтобы обеспечить этим видом помощи всех нуждающихся в этой процедуре жителей.