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Возле переправы на Ольхон обустроят парковку и туалеты

В Иркутской области у переправы на популярный у туристов остров Ольхон планируют обустроить парковку и туалеты. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Куркутский залив – это популярное место отдыха у жителей Иркутской области. Возле ледовой переправы должны быть парковочные места. Они должны быть безопасными. Поручаю министерству транспорта проработать вопрос их создания. Попросил включиться в работу представителей национального парка, чтобы уйти от существующей сейчас хаотичности», – отметил глава региона.

Он также добавил, что рядом с дорогой у выезда на ледовую переправу необходимо предусмотреть установку санузлов. Поскольку эта территория является особо охраняемой, все работы обязательно должны быть согласованы с администрацией национального парка и природоохранной прокуратурой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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