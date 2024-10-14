Когда брать отпуск в 2025 году, чтобы сэкономить дни и получить хорошую выплату?

Юрист и эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова раскрыла секреты отпускного планирования в 2025 году.

Какие праздничные и выходные дни предусмотрены в 2025 году?

Правительство уже утвердило производственный календарь на предстоящий год – в нем 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как обычно, те праздничные выходные, которые совпадают с обычными, переносятся на другое время. В следующем году график переносов будет выглядеть так:

с субботы 4 января – на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января – на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля – на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта – на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября – на понедельник 3 ноября.

Зимние трудовые каникулы начнутся в России 29 декабря 2024 года и продлятся 11 дней – до 8 января 2025 года.

Когда выгоднее брать отпуск в 2025?

При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 г. наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). А вот меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17).

С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней – с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных.

Что ещё учесть, выбирая даты отдыха?

Не забудьте включить в отпуск и выходные. Если вы указываете в заявлении дни с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит вам субботу и воскресенье. Берите все семь дней включительно для отдыха, если хотите получить отпускные больше. Ещё один важный момент – даты выплаты премий и бонусов в вашей компании. Если их выдают регулярно примерно в одно и то же время, подгадайте так, чтобы отправиться в отпуск уже после них. Это также увеличит сумму отпускных.

И, наконец, помните, что производственный календарь меняется ежегодно, поэтому размер отпускных, которые вы получили в этом году, будет отличаться от отпускных в следующем. Чтобы спрогнозировать более точные суммы, для каждого нового отпуска стоит производить новые расчёты.