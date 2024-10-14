Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»
«HR-функция на производстве выходит на первый план»
«К устойчивому развитию – с горящими глазами». На БРИФ’24 обсудили социальную ответственность бизнеса
Все материалы сюжета

Женщины в два раза реже мужчин игнорируют сроки годности лекарств

60 россиян тщательно проверяют срок годности продуктов питания. Покупая шампунь или зубную пасту, так поступает только каждый третий. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Большинство россиян проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй (54%) – у лекарств, каждый третий – у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов – 9%, у шампуней – 23%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 49% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 8% никогда этого не делают.

Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13% против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31% против 16%).

Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Возле переправы на Ольхон обустроят парковку и туалеты
Прямые рейсы по маршруту Иркутск – Ижевск запустят в феврале и марте 2025 года
На Ольхоне пилоты незаконно посадили два вертолета на берегу Сарайского пляжа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес