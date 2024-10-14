Как превратить заброшенные угодья в процветающее предприятие: советы фермера из Иркутской области

К празднованию Дня работника сельского хозяйства фермер из Иркутской области Вячеслав Лизин рассказал, как за несколько лет заброшенные пахотные земли можно превратить в передовое сельхозпроизводство и поделился первыми итогами уборочной компании – 2024 года.

Вячеслава Николаевича по праву называют фермером-новатором – на полях своего крестьянско-фермерского хозяйства в селе Буреть Боханского района он ставит эксперименты, с успехом внедряет инновационные и цифровые технологии, а с прошлого года первым в регионе начал выращивать сою в промышленных масштабах.

Первые шаги

– Хозяйство создавали с нуля, на заросших полях, которые когда-то принадлежали колхозу. Сначала взяли льготный кредит в Россельхозбанке и обзавелись собственной современной сельхозтехникой, посевными комплексами, системами очистки и переработки зерна, привлекли квалифицированные кадры. Многое получилось сразу, несмотря на то, что раньше никак не были связаны с сельским хозяйством. Однако доходы от выпускаемой продукции не покрывали расходов, и вот тогда мы задумались об оптимизации и применении инновационных подходов. Стали перенимать мировой опыт, благодаря чему смогли сократить расходы на удобрения, ГСМ, а также в разы увеличить производительность хозяйства, – рассказал Вячеслав Лизин.

Путь к инновациям

Тогда было трудно представить, что цифровые технологии смогут заменить ручной труд, но фермер не побоялся. Первым в регионе внедрил цифровые технологии в растениеводстве и в управлении машинно-тракторным парком, а также в процессах обработки земли, посевов, внесения удобрений и уборки урожая. При помощи квадрокоптера на предприятии стали формировать 3D-модели полей, отслеживать состояние влажности земли, температурный режим и наличие сорняков, планировать применение ядохимикатов. Результаты такой работы не заставили себя ждать – затраты уменьшились, а рентабельность выпущенной продукции увеличилась.

От производства к переработке

– После получения первого урожая сразу же встал вопрос о реализации – куда девать выращенное? Пришлось задуматься о собственной переработке. Так у нас появился современный мукомольный комплекс, приобретенный при поддержке министерства сельского хозяйства региона и Россельхозбанка. Следом возникла новая проблема. Для того, чтобы производить муку, необходимо качественное сырье. Опытным путем мы пришли к выращиванию районированных сортов пшеницы. Используя селекционные достижения Тулунской селекционной станции, возглавляемой Алексеем Анатольевичем Юдиным, мы получили высокопродуктивные сорта пшеницы, которые дают максимальный урожай и последующее качество конечного продукта.

Уже через четыре года мы стали самым крупным хозяйством в Боханском районе по производству продовольственной пшеницы. А с 2021 года включены региональным министерством сельского хозяйства в реестр базовых хозяйств Приангарья, – вспоминает Вячеслав Лизин.

Сегодня КФХ является одним из основных поставщиков муки высшего сорта для хлебопекарных предприятий Иркутской области, а также крупнейшим экспортером зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай (рапс, горох) и Монголию (пшеница, овес, мука). В хозяйстве используется единственная за Уралом технология хранения зерна в пластиковых рукавах, которые могут хранить в себе около 200 тонн пшеницы.

О перспективах

С прошлого года предприятие Вячеслава Лизина первым в Иркутской области начало выращивать семян сои в промышленных масштабах. Сегодня, по мнению фермера, это одна из самых привлекательных культур для сельхозпроизводителей, поскольку имеет высокую маржинальность и поддержку со стороны государства.

– В этом году мы собрали 365 тонн сои. Посевные площади увеличили в 3,6 раза – 95 гектаров до 345 гектаров. Особое внимание уделили выведению семян сои высших репродукций: «СК Артика», «СК Дока», «СК Ава» и «Баргузин». Посевные площади этих сортов по сравнению с прошлым годом выросли в 15 раз. В ближайшие годы планируем выделить под выращивание сои до 2000 гектаров, что позволит полностью обеспечить аграриев Иркутской области. Это для нас приоритетная задача.

Секрет успеха

– За годы практического опыта и определенных экспериментов для своего производства я вывел несколько основных вещей, которые напрямую влияют на успех предприятия. Первое – постоянная работа над сохранением и увеличением плодородия почвы, и второе – правильный выбор семян, подходящих под условия нашего региона и технология выращивания.