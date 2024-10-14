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Все меньше россиян хранят деньги «под матрасом»

Доля россиян, откладывающих деньги дома, достигла десятилетнего минимума – 20%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные компании по управлению активами Anderida Financial Group.

«Доля россиян, хранящих деньги дома, опустилась до критически низкого уровня за последние 10 лет. На сегодня дома хранить сбережения предпочитают лишь 20% респондентов», – отметили аналитики по результатам исследования, проведенного в сентябре.

Годом ранее показатель составлял 32%.

Ранее стало известно, что для 44% иркутян деньги – это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются иркутяне старше 45 лет (52%). Деньги – чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (53%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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