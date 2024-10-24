«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики

Промышленность развивается, новые заводы строятся, задача в масштабах страны – быстро модернизировать производство, а глобальный риск – не успеть. Об этом заявил в интервью SIA.RU генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт» Владимир Орлов. Какие ошибки допускают компании при реализации проектов? И почему, несмотря на высокую ключевую ставку, с инвестиционным климатом в стране всё нормально?

Цель – не просто построить завод

Ошибки управления рисками при проектной деятельности – одинаковые практически у всех. Многие о них знают, но всё равно наступают на одни и те же грабли. Причем проекты – это не только про то, что надо физически построить, это ещё и управленческие проекты, рассказал Владимир Орлов.

– Ситуация простая, когда мы что-то реализуем, у нас всегда есть цель – вывести продукцию на рынок, достичь каких-то конкретных показателей. Что касается строительства завода, с этим, как правило, всё хорошо, все риски учитываются. А вот о том, что за периметром – например, о вопросах логистики, сбыта – либо забывают, либо их оставляют «на потом». А потом «прилетают» сюрпризы. Поэтому я люблю понятие не просто «управление рисками», а «управление рисками достижения цели», потому что цель – это больше, чем проект.

Изменить ситуацию могут рисковики

Если рассмотреть классическую корпорацию, то единственные люди, которые могут заходить во все процессы, вмешиваться, высказывать своё мнение и влиять на ситуацию, – это ревизионная комиссия, внутренний аудит и риск-менеджмент, рассуждает Владимир Орлов.

– Но если ревкомиссия и аудит смотрят в прошлое, то риск-менеджмент – в будущее, – поясняет эксперт. – Поэтому, я всегда призываю, чтобы все проекты пропускали через риск-менеджмент. Причём это должны быть те рисковики, которые могут спорить с лицами, принимающими решения, они поднимают те темы, о которых надо задуматься и проговорить.

Не надо экономить на проектной деятельности

Строительство завода имеет достаточно длинный инвестиционный цикл, в течение которого внешняя конъюнктура может кардинально измениться. По мнению Владимира Орлова, профессиональные рисковики учитывают и этот момент, ведь проектирование – широкое понятие, которое включает в том числе и маркетинговые исследования.

– Если, например, разбирать пример лития, цены на который упали за последний год на 90%, это ситуация была предсказуема еще несколько лет назад, когда все компании пошли в литий и одновременно с этим увеличилась его вторичная переработка. Это не является сюрпризом для тех, кто изучает рынок. Вывод очевиден – не надо экономить на проектной деятельности, не надо экономить на маркетинговых исследованиях.

Эксперт добавляет, что, конечно, на внешних рынках сюрпризы бывают разные, но тем менее обо всех рисках известно давно.

– О пандемии рисковики говорили заранее. Некоторые не услышали, но есть те, кто услышал и был готов. Об ограничениях в масштабах страны говорили больше 10 лет. Опять – кто-то услышал, кто-то – нет. Если реально посмотреть детали, то новых рисков не так много. Есть вопросы к их оценке, но это уже вопрос профессионализма.

Глобальный риск – топтаться на месте

По мнению эксперта, сейчас в России один глобальный риск – не успеть.

– У нас стоит задача в масштабах страны быстро модернизировать производство, строить новые заводы и фабрики, своё энергомашиностроение, электронную промышленность. Нам нужно очень быстро готовить кадры, причем всех уровней – от управленцев до рабочих. Риск не в том, что мы не сможем это сделать, мы это обязательно сделаем, но надо все вопросы решать оперативно. Поэтому я считаю, что самый глобальный риск – это топтаться на месте.

Эксперт убежден: чтобы активно двигаться вперёд, надо вкладываться в молодёжь, в обучение, в развитие городов.

– В первый день Байкальского риск-форума мы летали в Усть-Кут. Мы видим, как проект по развитию города Иркутская нефтяная взяла под своё крыло. Цель – поднять город, чтобы он стал привлекательным, чтобы люди ехали в Усть-Кут жить и работать. Для будущего завода полимеров вахта не совсем подходит, нужен постоянный персонал, поэтому это хороший пример того, как в компании заранее думают о будущем.

Вопрос не в деньгах, а в людях

По мнению эксперта, высокий уровень ключевой ставки сегодня не сказывается на инвестиционной активности бизнеса.

– При высокой ставке снижается инвестиционная активность только тех, кто торгует бумагами на бирже и гоняет воздух. Что касается реального бизнеса, то заводы продолжают строиться. Да, ставка высокая, но есть очень большие меры поддержки со стороны государства. И потом, если вы строите новый завод, новый продукт, у вас и первичный передел, и вторичный, и остальная цепочка – поэтому бы я не сказал, что у нас какая-то катастрофа с инвестиционным климатом. Посмотрите лучше, сколько проектов не идут из-за того, что людей нет. Вопрос сейчас не в деньгах. Люди – самое главное.