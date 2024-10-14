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Первую финансовую сделку по нормам шариата провели в России

Первая межрегиональная сделка по продукту цифровой мударабы в рамках эксперимента по исламскому финансированию прошла 11 октября на платформе «Статус-инвест». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.

Организатором стал проект в области исламского банкинга «Ас Салям» (Татарстан), инвестором – чеченский Фонд им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций, а получателем средств – татарстанский финансовый дом «Амаль», который занимается инвестированием средств граждан и компаний по нормам шариата.

Сумма привлеченного финансирования – 40 млн руб.

Мудараба – это составленный по нормам ислама договор доверительного управления деньгами. Согласно ему, инвестор дает средства, но не участвует в бизнесе. Управляющий же предоставляет опыт и квалификацию. Доходы от предприятия они делят заранее согласованными частями.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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