Татьяна Ким обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей

Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким обвиняет команду своего бывшего мужа Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей.

«Владислав своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок. А его команда обворовала нашу компанию на 37 млрд рублей. Заморозила нам все стройки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех, кто с нами сотрудничает», – рассказал в своем Telegram-канале Татьяна Ким.

В конце обращения предпринимательница заявила, что ее не нужно спасать, ее никто не обманул и сделка с Russ была правильной.

Напомним, конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод. В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ.