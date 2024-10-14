РУСАЛ запускает 14-й сезон Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего»

РУСАЛ объявляет о старте Всероссийской олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего». Регистрация на конкурс для школьников 8-11 классов открывается 13 октября 2024 года.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проводится по четырем естественно-научным предметам: физике, математике, информатике и химии. Для участия школьники должны зарегистрироваться на странице конкурса на карьерно-развивающем портале УНИВЕР. После получения подтверждения от организаторов участники проходят отборочный этап, который включает в себя комплексный тест по физике, химии, математике и информатике. Тестирование проводится в заочном формате, онлайн и очно на базе школ, техникумов и вузов.

Все участники Олимпиады, прошедшие отборочный этап, получат сертификаты участников, а победители – дополнительные баллы к рейтингу для поступления в вуз, а также подарки от РУСАЛа. В прошлом сезоне партнерами проекта стали красноярские СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева, волгоградский ВолгГТУ, иркутские ИРНИТУ и ИГУ, екатеринбургский УГГУ, новокузнецкий СибГИУ и братский БрГУ. Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение на направления бакалавриата и специалитета.

«Наша Олимпиада позволяет тысячам увлеченных естественными и точными науками школьникам продемонстрировать знания, которые в будущем помогут им добиться успеха в карьере и профессиональной деятельности, проявить и развить свои индивидуальные творческие способности. А еще это хорошая возможность показать себя перед будущим работодателем, ведь за четырнадцать лет проведения конкурса многие его участники уже успешно закончили вузы и пришли на работу в РУСАЛ. Весной мы по традиции узнаем имена лучших ребят, которые получат до 10 дополнительных баллов для поступления в ведущие вузы Сибири, Урала и других регионов. Приглашаю всех школьников 8-11 классов регистрироваться на Олимпиаду «Alхимия будущего», чтобы попробовать свои силы и побороться за победу», – сказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проводится с 2011 года и входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. За все время ее участниками стали более 40 000 школьников со всей России и из соседних государств.