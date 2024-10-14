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Бесперебойный интернет обеспечат вдоль трасс Иркутской области

«Цифровое неравенство» продолжают устранять в Приангарье.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

В регионе планируется проработать возможность создания инвестиционных проектов для обеспечения бесперебойной связи вдоль трасс. Такое поручение дал на совещании, посвященном повышению доступности услуг связи в сельской местности, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Обеспечение доступности услуг связи в сельской местности – это не просто техническая задача, а важный шаг на пути к развитию региона. То же касается и доступности связи на всем протяжении основных федеральных и региональных трасс. Иркутская область является участником проекта «Пять морей и озеро Байкал», направленного на качественное изменение туристической инфраструктуры в регионе. Нам важно обеспечить наиболее популярные туристические места и дороги, ведущие к ним, качественной связью. Задача непростая, поэтому нужно прорабатывать возможность привлечения бизнеса через инвестпроекты. Именно сообща мы сможем обеспечить такие условия, чтобы каждый житель и гость нашей территории мог воспользоваться всеми преимуществами современных технологий, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Ранее в рамках реализации указа президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проведена работа по определению точек, где возможно строительство базовых станций мобильной связи. В Иркутской области точки определены на автомобильной дороге А-331 «Вилюй». По поручению главы региона, министерством цифрового развития и связи Иркутской области будет проработан вопрос о возможности проведения аналогичных работ вдоль трассы «Байкал», на дорогах к острову Ольхон и в поселок Большое Голоустное.

Также на совещании поднимался вопрос о возможности строительства или модернизации действующих линий электропередач для дальнейшего проведения магистральных волоконно-оптических линий связи в поселок Мама и село Ербогачен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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