Сибирский форум малого и среднего предпринимательства «Инвестиционный прорыв» пройдет в Иркутске

Два дня с региональными и федеральными экспертами предлагают провести представителям малого и среднего бизнеса Приангарья.

III Сибирский форум малого и среднего предпринимательства «Инвестиционный прорыв» состоится 17 и 18 октября в Доме молодежи. Мероприятие организует Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства региона и Сбера.

В форуме примут участие более 50 спикеров, это предприниматели, представители органов власти, ведущих вузов из более чем 12 регионов страны. В программе – презентации, инвестиционные сессии и круглые столы.

В рамках бизнес-площадок участники обсудят текущие тренды и возможности для инвестирования, опыт инвесторов, государственные инвестиции, сотрудничество с вузами, женское предпринимательство, взаимодействие с крупным бизнесом и многое другое. Кроме этого, организаторы запланировали сессии по маркетингу, ораторскому искусству, управленческим поединкам, а также развлекательные локации. Завершит форум выступление известного бизнес-тренера, исследователя, маркетолога и инвестора Аркадия Цукера, преодолевшего тяжелое заболевание, на тему «Подопытный. Или как я сделал это».

Участие в форуме бесплатное, подробная программа и регистрация на мероприятие – по ссылке.