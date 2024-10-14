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70% россиян уже планируют отпуск на 2025 год

Каждый второй планирует отдыхать летом, каждый десятый – весной. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

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Большинство россиян, а именно 72%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый – весной, 7% – осенью, а 5% – зимой. 11% граждан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (53 и 48% соответственно) и весной (12 и 8%). 14% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше – 7%.

Респонденты в возрасте до 34 лет и россияне от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (53 и 52% соответственно против 45% среди респондентов старше 45 лет).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (15%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (7%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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