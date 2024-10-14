Иркутская область заняла 39 место в России по уровню материального благополучия

Первые строчки рейтинга РИА Новости вновь за северными регионами – Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Магаданская область.

При составлении рейтинга учитывались отношение доходов к стоимости товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других средств в банках. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, способных взять ипотеку и население с доходом выше 60 тыс. рублей в месяц.

Иркутская область в списке заняла 39 место. Ближайшие регионы: Новосибирская область, Красноярский край и Республика Бурятия расположились на 23, 24 и 73 месте рейтинга.

Первые места занимают Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округа и Магаданская область. В первую десятку также вошли Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Мурманская область, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край.

Конец рейтинга представлен регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в списке занимают Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Крым, Алтай, Чечня, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Тыва и Ингушетия.