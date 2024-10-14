Педагоги вузов и колледжей обновили свои знания в Летней цифровой школе Сбера

1 509 преподавателей, из которых 21 человек из городов территории Байкальского банка, завершили обучение в Летней школе Сбера, большинство из них готовы применять новые знания в работе.

Пятый сезон Летней цифровой школы Сбера завершился. Проект предоставляет преподавателям вузов и колледжей бесплатное повышение квалификации от СберУниверситета.

Из 7 500 претендентов на обучение, прошли отбор и были зачислены в школу 2 000 преподавателей из 550 учебных заведений, которые расположены в 80 регионах страны.

Из Забайкальского края, Иркутской области, Республик Бурятия и Саха (Якутия) подали заявки 136 преподавателей, из них 33 были зачислены в школу.

В этом году участники проходили обучение по 10 направлениям: наука о данных, инжиниринг данных, разработка на Java, цифровые финансы и бизнес-модели, устойчивое развитие, цифровые платформы и технологические тренды, риск-менеджмент в цифровую эпоху, мягкие навыки, продуктовое и проектное управление и продуктовый дизайн. - последние два были представлены в школе впервые.

По окончанию обучения всем участникам был подарен набор курсов, разработанных совместно с НИУ Высшая школа экономики. Курсы помогут обогатить учебные программы в сфере машинного обучения и экономики.

В рамках курса представлены ключевые принципы и возможности использования ИИ в обучении. На реальных кейсах ведущих образовательных платформ и сервисов показано, как ИИ помогает персонализировать образовательные траектории, автоматизировать проверку заданий, адаптировать контент под потребности учащихся. Особое внимание уделено генеративным системам на базе ИИ и их применению для создания образовательных материалов.

Среди вузов-лидеров по количеству преподавателей, прошедших обучение в Летней школе, МИРЭА, СПбПУ, РАНХиГС, МГУ им. Ломоносова, СПбГУ.

На территории Байкальского банка лидерами по обучению стали: ИРНИТУ, ИРГУПС – Иркутск; ВСГУТУ – Улан-Удэ; СВФУ – Якутск.

«Летняя цифровая школа Сбера выходит далеко за рамки обычного повышения квалификации. Мы создаём среду, где преподаватели не просто изучают новые технологии, а становятся их активными проводниками в образовании. Рекордное количество заявок и широкая география участников говорят о том, что мы создали уникальную платформу, где передовые знания становятся доступными каждому преподавателю, независимо от региона», – Ольга Цуканова, управляющий директор-руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка.

«Сбер дает уникальную возможность преподавателям бесплатно обучиться и повысить уровень знаний по более чем 10 направлениям. Особой популярностью среди преподавателей пользуются такие направления, как наука о данных, инжиниринг данных, цифровые платформы, риски. Обучение проходит в режиме онлайн в летний период времени, с возможностью участия в вебинарах с экспертами Сбера. Новый набор начнется в 2025 году. Приглашаем всех преподавателей повысить уровень своих знаний», – Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка Сбербанка.