Рынок не верит в доллар выше 100 рублей

На прошлой неделе доллар превысил отметку 97 руб. Это максимальное значение за 12 месяцев. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, на рынке начали сказываться послабления для компании по обязательствам продажи валютной выручки и восстановление импорта. Каким же должен быть курс?

– Если брать за ориентир монетарный курс, который рассчитывается, как отношение денежного агрегата М2 к резервам, то получится 172 руб. за доллар, – рассуждает эксперт. – Это намного выше рыночного курса. За последние 25 лет этот разрыв всегда был большим, но трижды курс сходился – в 2008, 2014 и 2022 году.

Объём денежной массы в России увеличился с 2022 года почти в два раза, поэтому неудивительно, что монетарный курс сейчас высокий, добавляет эксперт.

– Если смотреть на обменный курс по паритету покупательной способности, то ситуация намного более выгодная для рубля, – отмечает Максим Шеин. – Тут оценки курса получаются в диапазоне 30-35 руб. за доллар. Однако с 1998 года рыночный курс всегда был намного выше.

Эксперт БКС обращает внимание, что среднее значение между монетарным и паритетным курсом всегда было очень близко к среднегодовому рыночному курсу в текущих реалиях.

– Сейчас это даёт ориентир по курсу 103 руб. за доллар. Правда, пока рынок не верит в курс выше 100 руб. Это видно по котировкам на срочном рынке, где мартовский фьючерсы на американскую валюту торгуются почти на уровнях сегодняшнего курса, – резюмирует Максим Шеин.