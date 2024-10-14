ЦБ выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации

По мнению регулятора, это дискредитирует инструмент, который создавался для других целей.

Использование закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) для целей налоговой оптимизации может поставить под удар сам инструмент, который власти создавали для стимулирования инвесторов заходить в инвестиционные проекты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление зампреда Центробанка Филиппа Габуния.

«Если я начну туда операционную свою деятельность запихивать, чтобы меньше платить налогов государству, – это не то, ради чего эти льготы делались», – сообщил он журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

Банк России категорически не поддерживает, чтобы ЗПИФ использовался как механизм оптимизации налогов в случаях, когда по смыслу и духу Налогового кодекса налог должен быть уплачен, сказал Габуния, в противном случае сам этот инструмент будет скомпрометирован.

Ранее эксперты сообщали, что «мы находимся на пороге «бума» частных ЗПИФов». Наиболее состоятельные частные клиенты часто используют ЗПИФ в качестве альтернативы иностранным персональным холдинговым механизмам, а также в девелоперских проектах. Спрос на этот инструмент подогревает новая система налогообложения, которая начинает действовать со следующего года.

Личный ЗПИФ имеет несколько преимуществ. Во-первых, все – даже разноплановые – активы клиента, в том числе те, что находятся в зарубежных юрисдикциях, можно собрать в единый фонд, это увеличивает эффективность управления активами. Во-вторых, как подчеркивали инвестиционные консультанты, это дает налоговые преимущества. Пайщики платят налог только при продаже паев, когда выходят из ПИФа, и фонд – благодаря статусу имущественного комплекса – не платит налог с дохода от продажи бумаг или с поступающих в него дивидендов. Фонд реинвестирует доход, а это означает, увеличение потенциального дохода пайщика. В-третьих, еще одно преимущество – конфиденциальность. Личный фонд позволяет не раскрывать персональные данные его владельца.