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Индекс Мосбиржи вернулся в медвежий рынок?

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Вторую неделю подряд российский рынок акций завершает снижением котировок. Что ждать от рынка в ближайшее время?

– C технической точки зрения, индекс Мосбиржи вернулся в медвежий рынок, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Однако правильнее смотреть на индекс полной доходности, который учитывает дивиденды. Сейчас он торгуется ниже максимальных значений мая на 17%, а значит, пребывает только в зоне коррекции. Напомню, дивидендная доходность индекса Мосбиржи 7,4%. Так что разница – существенная.

В наиболее ликвидных бумагах снижение было небольшим и равномерным по эмитентам. По мнению Максима Шеина, участники рынка ждут решения по ключевой ставке. Так что вялая динамика может затянуться до конца месяца.

В понедельник индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2778 п. (+0,8%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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