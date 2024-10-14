Вторую неделю подряд российский рынок акций завершает снижением котировок. Что ждать от рынка в ближайшее время?

– C технической точки зрения, индекс Мосбиржи вернулся в медвежий рынок, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Однако правильнее смотреть на индекс полной доходности, который учитывает дивиденды. Сейчас он торгуется ниже максимальных значений мая на 17%, а значит, пребывает только в зоне коррекции. Напомню, дивидендная доходность индекса Мосбиржи 7,4%. Так что разница – существенная.

В наиболее ликвидных бумагах снижение было небольшим и равномерным по эмитентам. По мнению Максима Шеина, участники рынка ждут решения по ключевой ставке. Так что вялая динамика может затянуться до конца месяца.



В понедельник индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2778 п. (+0,8%).