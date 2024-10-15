И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»

«Находиться здесь – особое удовольствие: со сцены открывается невероятная панорама, такое чувство, что попал на конкурс красоты», – с этих слов ведущего Алексея Русакова начался Женский форум в Иркутске. Быть и красивой женщиной, и мамой, и успешной бизнес-леди – вполне достижимая цель. Участницы федеральной программы «Мама-предприниматель», которая третий год реализуется и в Иркутской области, – яркий тому пример. В региональном этапе конкурса приняли участие 40 предпринимательниц, они представили на финальную защиту 23 проекта самой разной направленности – от производства сладостей с предсказаниями до сварочных работ. Какие проекты получили признание жюри? Что сподвигло участниц открыть собственное дело? Об этом – в нашем материале.

«Не нужно выбирать между семьей и бизнесом»

Торжественная церемония награждения победительниц конкурса «Мама-предприниматель» стала ярким событием ежегодного Женского форума в Иркутске, организованного Центром «Мой бизнес». Помимо основного призового фонда, несколько участниц получили дополнительные гранты от партнеров конкурса. Эти средства станут отличным подспорьем для развития бизнес-идей предпринимательниц.

Как будто специально для Женского форума 10 октября в Иркутске впервые в этом сезоне пошел снег. «Сегодня будет волшебный день! Вы можете загадать желание – оно обязательно сбудется, – обратилась к участницам события Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес». – Я вам желаю найти новых друзей, партнеров, которые вместе с вами пойдут к новым вершинам и целям». По словам Диляры, все больше женщин открывают свое дело, выходят на лидирующие посты в крупных корпорациях и органах государственной власти: «Роль женщины сильно изменилась. Возросший темп жизни требует от всех нас постоянного роста и обучения».

«Треть всего малого бизнеса ведут женщины. Женский бизнес – нестандартный, необычный, – отметила в приветственном слове Светлана Васильева, заместитель министра экономического развития Иркутской области. – Благодаря планомерности и творческому мышлению женщин их компании демонстрируют высокие результаты и вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона».

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

По словам Галины Терентьевой, председателя Союза женщин Иркутской области, сегодня главная задача – предоставить предпринимательницам все возможные ресурсы для развития бизнеса. «В наше время женщина может получить всестороннюю поддержку от государства для своего профессионального роста, – подчеркнула Галина Терентьева. – Женщина может реализоваться в разных ролях, ей больше не нужно выбирать между семьей и бизнесом».

«На шаг ближе к мечте»

Победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Иркутской области стала Наталья Дубынина, жительница села Большежилкино Усольского района, мать шестерых детей.

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Чтобы принять участие в региональной программе «Мама-предприниматель» и представить на суд жюри свой бизнес-проект, Наталья каждый день вставала в 5 утра: нужно было успеть подоить коров, собрать детей в школу, а затем отправиться на обучение в Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Несмотря на плотный график, ей удалось разработать и успешно презентовать свой проект – «Разведение крупнорогатого скота молочного направления». В качестве награды Наталья получила грант от Минэкономразвития России в размере 100 000 рублей. Эти средства она направит на реализацию своих бизнес-планов по развитию семейной фермы.

Дополнительный грант на сумму 100 000 рублей от Сбера – банка-партнера программы – был вручен Наталье Трошкиной за проект «Этнопрограмма «Моя прародина». «Решение участвовать в проекте я приняла буквально в последний день. Счастлива, что сюда попала, получила очень много знаний, эмоций, считаю, что всем нужно обязательно участвовать. Я стала на шаг ближе к своей мечте, я очень счастлива», – рассказала Наталья.

«Не женское дело? Неправда!»

Многие считают, что сварка – не совсем подходящее для женщины занятие, но предпринимательница Надежда Ковалева с этим категорически не согласна. «На самом деле в сварке нет ничего сложного, – говорит она. – Это очень творческий процесс, главное – правильная подготовка».

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Свой бизнес девушка запустила в 2023 году. На средства соцконтракта закупила инструменты и открыла цех «Железяка»: изготавливает ворота, калитки, мангалы. «Это семейный бизнес, – улыбается Надежда. – Я не одна этим занимаюсь, мне помогает мой муж».

В планах у Надежды – наработка клиентской базы и расширение производственной линейки выпускаемой продукции. Предпринимательница хочет открыть большой цех, где можно будет не только заниматься сваркой, но и выпускать сопутствующую фурнитуру. Начать она планирует с Иркутского района, где, по ее мнению, спрос на такие услуги особенно высок.

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

На Женском форуме Надежде вручили специальный грант на развитие бизнеса от Россельхозбанка на сумму 100 тысяч рублей. «Теперь мне удастся реализовать свою мечту и купить отрезной станок по металлу, что значительно облегчит труд и позволит приступить к изготовлению лофт-мебели», – поделилась эмоциями Надежда Ковалева.

Как рассказала Наталья Баркова, директор Иркутского филиала Россельхозбанка, женское предпринимательство набирает обороты. «С каждым годом его роль в экономике России становится все более заметной. Мы с удовольствием поддерживаем этот уникальный проект – программу «Мама-предприниматель».

«Готова делиться опытом»

Директор по развитию компании «Медтехсервис» Артем Журавлев вручил специальный приз и пожелал удачи в развитии своего дела Любови Бутухановой, основательнице школы шитья «Звезда». «Я думала про себя: если возьму грант, то в этом году детей буду учить бесплатно», – поделилась со сцены победительница.

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Любовь рассказала, что с восьмилетнего возраста посвящала себя искусству шитья. Сейчас, спустя годы, это детское увлечение стало ее настоящим призванием. Хоть по образованию Любовь бухгалтер, швейное дело – та страсть, которая наполняет ее жизнь. «Я в том возрасте и состоянии, когда готова делиться своим опытом и передавать его дальше», – делится наша собеседница.

В прошлом сентябре Любовь начала воплощать давнюю мечту – арендовала творческое пространство и открыла собственную школу шитья «Звезда» в Шелехове. Поначалу волновалась, переживала, ведь преподавательская деятельность была для нее новым делом. «Первыми моими учениками были знакомые и друзья, потому что я пока не знала, как давать рекламу, о чём вообще рассказывать, иногда переживала на занятиях, думая, что не смогу донести суть», – делится предпринимательница.

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Но дело пошло – сейчас у Любови полноценные курсы для разных возрастов. По ее словам, особенно вдохновляющими оказались занятия с детьми и с группами «серебряного возраста» – они с невероятным энтузиазмом впитывают всю информацию. Предпринимательница намерена развивать свой бизнес в Шелехове, а также в близлежащих населенных пунктах, таких как Баклаши и Олха.

«Творчество увлекает всех»

Еще одним партнером конкурса «Мама-предприниматель» стала Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров. Исполнительный директор Ассоциации, куратор проекта «Мама-предприниматель» Екатерина Брюханова вручила участницам программы из Иркутской области два гранта по 100 тысяч рублей.

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Один из спецпризов получила Анастасия Покровская, с бизнес-проектом по свечеварению. «Я начала заниматься свечеварением, проводить мастер-классы три года назад. И именно сегодня три года исполняется моему сыну. Эту победу я посвящаю ему», – с гордостью говорит Анастасия.

Второй спецприз получила Анастасия Абзалтынова. Девушка уже девять лет увлечена кондитерским искусством. Начав с небольшой домашней кухни, сейчас она изготавливает авторские сладости с предсказаниями и проводит захватывающие мастер-классы для участников от 3 лет: «Процесс кондитерского творчества настолько увлекательный и расслабляющий, что в нем с удовольствием участвуют и взрослые, и дети».

Предпринимательница работает и с корпоративными клиентами – от индивидуальных предпринимателей до крупных организаций вроде Сбербанка и РЖД. «Все заказчики остаются довольны нашей продукцией», – улыбается Анастасия. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Ее мечта – открыть собственное производственное пространство с большим, оборудованным по последнему слову техники кондитерским цехом.

Анастасия Лиханова

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. Организатор проекта – центр «Мой бизнес».

Награждение победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Женский форум в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

В региональном этапе программы приняли участие 40 женщин из Иркутской области. На итоговую защиту были представлены 23 проекта разной направленности. Победитель регионального этапа программы может стать участником федерального этапа, где его ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты на развитие бизнеса до 1 млн рублей.

Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».