Новости

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

Свой Банк и FIS представят кейс внедрения приложений на ВБА-2024

Эксперты Своего Банка и FIS презентуют кейс сквозной автоматизации кредитования и управления рисками в бизнесе на XI Международном форуме ВБА-2024 «Вся банковская автоматизация». Свой Банк на мероприятии представит Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента — член Правления АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

В 2023 году перед Своим Банком встала задача увеличить кредитный портфель корпоративных заемщиков и обеспечить полную прозрачность бизнес-процессов в подразделениях кредитования юридических лиц и взыскания, а в 2024 году — всех направлений, связанных с управлением рисками.

В ходе презентации кейса эксперты расскажут:

  • как ускорить процесс оформления сделки с клиентом банка?
  • как за 5 месяцев отладить с нуля весь процесс collection?
  • как подключить все подразделения банка в одну систему управления операционными рисками?

«В Свой Банк мы внедрили лучшие практики рынка по сквозной автоматизации кредитования, взыскания задолженности и систему управления операционными рисками. На форуме поделимся комплексными результатами и планами по развитию ИТ-инфраструктуры банка для увеличения его кредитного портфеля», — отметил директор по развитию FIS Максим Чистяков.

«Наш кредитный конвейер — не просто эффективный инструмент, но настоящая основа для долгосрочного роста. Мы уверены, что данное ИТ-решение позволит Банку масштабировать корпоративный бизнес и тиражировать его на кредитные продукты для сегмента малого и среднего бизнеса», — подчеркнула Ольга Горюкова.

Форум ВБА-2024 состоится 22-23 октября в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская» (ул. Площадь Евразии, д. 2).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе
Трансляции Байкальского риск-форума смотрели более 370 тысяч человек
«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес