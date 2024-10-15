Новости

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

В Иркутской области в 20 раз за год увеличили производство семян сои – до 400 тонн

В Иркутской области завершился второй в истории региона сбор урожая семян сои, его объем составил более 400 тонн, что в 20 раз превышает показатель прошлого года.

Основная часть урожая - 365 тонн – собрана на полях крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслава Лизина в селе Буреть Боханского района. Это первое предприятие в Приангарье, заключившее контракт на производство семян с селекционной компанией «Соко», в рамках которого выращиваются семена высших репродукций для аграриев региона. Особое внимание в этом году было уделено выведению семян сои: «СК Артика», «СК Дока», «СК Ава». Посевные площади этих сортов по сравнению с прошлым годом выросли в четыре раза.

В промышленных масштабах новый для нашего региона вид бобовой культуры начали выращивать в прошлом году. Тогда на базе КФХ Вячеслава Лизина было собрано 23 тонны семян. За год посевные площади предприятия увеличилась в более чем в 4 раза – с 80 гектаров до 345 гектаров. Урожайность по сравнению с предыдущим периодом повысилась на 35% и составила более 27 центнеров с гектара, что превышает среднероссийский показатель на 80%. Таких высоких показателей удалось достичь благодаря внедренной в хозяйство технологии ОПР (органохелатного питания растений), способствующей повышению плодородия почвы, увеличению урожайности и качества агрокультуры.

В 2025 году предприятие планирует выделить под выращивание сои 1900 гектаров, что составит половину всех посевных площадей КФХ.

Урожайность сои на полях сельхозтоваропроизыодителей из Нижнеудинского, Заларинского, Куйтунского и Осинского районов, чьи посевные площади суммарно составили 600 га, также оказалась высокой - аграрии планируют дальнейшее развитие производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе
Трансляции Байкальского риск-форума смотрели более 370 тысяч человек
«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес