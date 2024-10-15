Трансляции Байкальского риск-форума смотрели более 370 тысяч человек

VIII Байкальский риск-форум (БРИФ’24), который прошел с 1 по 4 октября в Иркутске, посетили около 2 тыс. участников, трансляции форума посмотрели свыше 370 тыс. человек.

Фото: Андрей Фёдоров

Организатором мероприятия традиционно выступило АО «ИНК-Капитал», генеральным партнером – Иркутская нефтяная компания (ИНК). БРИФ собрал на своих площадках ведущих экспертов, представителей бизнеса для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В рамках форума было организовано 40 секций с участием 200 спикеров и стратегические сессии. В дни форума официальный сайт мероприятия посетили более 70 тыс. пользователей.

Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен».

В рамках деловой программы на пленарной сессии «От заклинаний к делу: прикладные задачи современных технологий (искусственный интеллект, машинное обучение, робототехника, 3D-технологии)» эксперты обсудили эффективные инструменты в сфере искусственного интеллекта. День безопасности был посвящен инновационным подходам к управлению рисками, эффективному взаимодействию с подрядчиками, стратегии устойчивого развития и ESG. В День эффективности состоялась дискуссия бизнеса и HR «Люди и НеЛичные отношения» где эксперты рассмотрели темы взаимодействия бизнеса и HR, кадровую политику и бренд работодателя.

Фото: Андрей Фёдоров

Одним из событий форума стало проведение Молодежного дня. Участники со всей страны смогли обменяться идеями о развитии региона на четырех тематических площадках. В рамках программы состоялось торжественное открытие киберпространства в Доме молодежи, оснащенного при поддержке ИНК и первый турнир. Организаторы форума подвели итоги грантового конкурса «Молодежь PRO Север» и представили новый выпуск экологического комикса «Большая маленькая Лена», созданного на основе историй школьников Усть-Кутского и Киренского районов. Кроме того, было подписано соглашение о взаимодействии между АО «ИНК-Капитал» и уполномоченным по правам ребенка Иркутской области. Документ направлен на реализацию социально значимых мероприятий для детей северных районов региона в сфере культуры, образования и здравоохранения, а также на совместное участие в мероприятиях по инклюзии.

Фото: Андрей Фёдоров

Накануне основной деловой программы организаторы форума впервые провели выездную сессию в Усть-Куте. Инвесторы из разных сфер посетили площадки и объекты, перспективные для развития бизнеса – всего было представлено 16 инвестиционных лотов от разработчиков мастер-плана Усть-Кутского района. Участники мероприятия также побывали на Иркутском заводе полимеров.