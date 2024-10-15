«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Женщины XXI века. Разговор по душам» – пленарное заседание с таким названием прошло 10 октября в Центре «Мой бизнес», на III Форуме женщин-предпринимателей Иркутской области. «Мы не смогли себе отказать в таком разговоре, – поделилась организатор форума и модератор встречи, директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. – Нам хотелось охватить все возможные направления – поэтому у нас такой яркий и разнообразный состав экспертов». Как быть успешной в семье и бизнесе? Что вдохновляет на новые проекты и помогает справляться с трудностями? В чем сила современной женщины? Мы записали самые яркие цитаты спикеров.

«Одна из основных задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и Центра «Мой бизнес» – создание сплоченного предпринимательского сообщества, помощь в налаживании горизонтальных связей, – отметила, открывая дискуссию, директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. – Все участницы Женского форума получили возможность не только обрести знания и навыки, но и познакомиться друг с другом, создать новые бизнес-проекты, вдохновиться опытом других успешных женщин, которые состоялись и в бизнесе, и в семье».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Нужно вставать и идти дальше»

Татьяна Молостова, директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, рассказала о том, что позволяет ей успешно руководить предприятием, дает вдохновение и смелость для запуска проектов, которые на первый взгляд могут показаться совсем «не женскими».

«Женщины сегодня успешно запускают сложные проекты, – говорит Татьяна. – Мы относимся к ним как к собственным детям, переживаем за них по-человечески. Но при этом всегда опираемся на команду, ее профессионализм. Невозможно создавать такие проекты в одиночку. Важно собрать квалифицированную команду, доверять ей и не бояться взять на себя ответственность за конечный результат. А команда собирается только при любви и взаимном уважении, с людьми нужно общаться, нельзя их ранжировать».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

На пути к цели, разумеется, не может обойтись без трудностей и неудач. «Когда сталкиваешься с препятствиями, не нужно тратить время на поиск врагов во внешнем периметре, это занятие неблагодарное – потратишь много времени, а «виновника» не найдешь, – считает Татьяна. – Лучше понять, что нужно изменить в себе или в своей жизни, чтобы преодолеть препятствие и двинуться к цели дальше».

Философски относиться к трудностям Татьяне Молостовой помогает и опыт родителей-предпринимателей. «Главный вывод – нужно вставать и идти дальше, – убеждена директор Усть-Кутского ГПЗ. – Мои мама и папа – бизнесмены. Занимаясь в девяностые торговлей, они сталкивались со множеством неудач, спровоцированных внешними факторами. Много раз они падали – но снова поднимались и шли дальше, извлекали уроки из негативного опыта. Вырасти и дойти до цели может только тот, кто не боится падать».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Главная задача – помогать людям»

Ирина Ежова, главный врач Иркутского городского перинатального центра, известна своим выдающимся вкладом в развитие здравоохранения. Ее многолетний опыт и глубокие знания в области акушерства и гинекологии позволяют эффективно руководить одним из ключевых медицинских учреждений. Это женщина-лидер, за которой стоит большой коллектив.

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Я несу полную финансовую, юридическую и просто человеческую ответственность. Наверное, только спустя год после назначения на пост главного врача, я поняла, что фактически это другая профессия. Но в первую очередь я – врач в четвертом поколении, и это моя главная задача – быть врачом и помогать людям, – делится Ирина Ежова. – Во всей этой «карусели» важен и еще один вопрос – как женщине всегда оставаться женщиной? Сохранить лицо, фигуру, возможность заниматься домом и мелочами, из которых мы, женщины, и состоим: вырастить цветок, погулять с ребёнком, пообнимать внука».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

Ирина подчеркивает, что ее профессия, безусловно, очень сложная, но очень вдохновляющая: «Ты один отвечаешь за двоих – это действительно большая ответственность. Но оно того стоит – то счастье, когда ты понимаешь, что человек родился. Вот его не было – а вот он появился, мальчик или девочка, будущий врач или инженер. Конечно, это сказочный момент, и я очень счастлива, что я выбрала свою специальность».

«В свое дело нужно влюбиться»

Елена Герасимова, коммерческий директор СИА, Газеты Дело, держит руку на пульсе всего регионального бизнеса. На форуме Елена рассказала, что позволяет ей быстро переключаться с темы на тему – из газоперерабатывающей отрасли – в туризм, из авторынка – в пищевую промышленность. «Я думаю, главное – вдохновение, ты должен в свое дело влюбиться, – считает Елена. – Когда я «скачу» из темы в тему, я реально интересуюсь тем, что делает каждая компания. Я обязательно полностью погружаюсь в тему».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

Елена Герасимова с большим уважением относится к своим героям – предпринимателям. «Есть предубеждение, что бизнесменов интересуют только деньги. Я с этим стереотипом всегда борюсь. Предприниматели – это святые люди, они работают по 24 часа в сутки, они идут на риски, они делают гораздо больше, чем просто бизнес: многие занимаются благотворительностью, помогают другим. Это вдохновляет».

Именно такие – вдохновляющие – истории Елена и коллектив Газеты Дело рассказывают на страницах своего издания. «Нам интересно разговаривать и с крупным бизнесом, и с малым – с теми, кто только в начале пути. Первые три года в бизнесе – это испытание, вызов. Не каждый доживает до срока пяти-семи лет. Перед такими компаниями и их создателями я снимаю шляпу».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Нужно играть вдолгую»

Работа Александры Трифоновой, координатора социальных проектов Эн+, направлена на улучшение качества жизни в регионах присутствия Эн+, на развитие социальной сферы. На форуме Александра рассказала о грантах, которые реализует компания в Иркутской области.

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Конкурс, который мы сейчас реализуем, называется «Города со знаком плюс». В первую очередь мы ориентированы на проекты с социальной составляющей, – пояснила Александра. – Это, наверное, главная точка входа в наш грантовый конкурс. Нам важно, чтобы проект ставил своей целью решение каких-то важных социальных проблем».

По словам Александры, эксперты оценивают заявки по 10 ключевым критериям. После этого заявители проходят в полуфинал, где защищают свои идеи: здесь важна не только харизма, но и ценность проекта. Главное, что должно быть видно в проекте, – его устойчивость. Важно, чтобы после окончания финансирования он мог самостоятельно стоять на ногах.

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Нет никакого смысла поддерживать проект – даже если он классный, красивый, хорошо упакованный, если его жизненный цикл оценивается в год. Это неинтересно ни нам, ни территориям, в которых реализуются проекты. Мы все приходим к тому, чтобы играть вдолгую, и социальное предпринимательство – не исключение».

«Дорогу осилит идущий»

Марина Кондрашова, руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов», занимается сохранением и популяризацией культурного наследия региона. Один из знаковых проектов фонда – «Окна Иркутска. Двери Венеции» – стартовал в 2015 году. Московский фотохудожник Валерий Серовский, прекрасный знаток Италии и итальянского языка, профессиональный переводчик, предложил эту идею и придумал такое название проекта, так как был невероятно вдохновлен Иркутском.

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Ассоциации наших соотечественников, проживающих в Италии, обратили внимание на этот проект. Он очень понравился – в первую очередь тем, что для многих, кто давно живет за рубежом, это было откровением, теплым воспоминанием, – рассказала Марина. – К завершению проекта в Италии мы, можно сказать, «собрали все звёздочки». А я в очередной раз сделала для себя вывод, что дорогу осилит идущий. Если вы загорелись идеей – пусть хоть тысяча человек скажут вам, что это невозможно, – идите своим путем. Зажигайте звездочки рядом – они и будут освещать ваш путь».

Юлия Жилкина

БЛИЦ-ОПРОС

В чем сила современной женщины? Как изменилась ее роль в обществе? Какой станет прекрасная половина человечества в будущем? На эти вопросы ответили участницы пленарного заседания «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

Татьяна Молостова: «Женщина может всё»

– Это присуще ее физилогии: она производит на свет жизнь – и делает всё для её сохранения, развития и процветания. Как руководитель, я одной из главных своих задач вижу именно эту – создать условия для того, чтобы люди, работающие со мной, могли максимально проявить себя, раскрыть свои таланты. Это большое искусство.

Елена Герасимова: «Сила женщины – в семье»

– Всё, что мы делаем в бизнесе, для меня лично имеет второстепенное значение. Я в этом реализуюсь, но, если встанет выбор, я всегда выберу семью. Без мужчин нам, конечно, невозможно. Их надо любить, холить, лелеять, чтобы они были готовы завоевывать этот мир, реализовывать глобальные цели. Женщина должна вдохновлять мужчину на хорошее.

Александра Трифонова: «Мы стали собой»

– Современная женщина стала смелее проявлять себя как женщину и не бояться этого проявления – со всеми своими слабостями, особым мироощущением, женской энергией. Мы наконец-то перестали соревноваться с мужчинами, сравнивать, перетягивать одеяло. Мы приняли, что можем быть сильными именно как женщины – какие-то вещи получаются у нас лучше всего.

Марина Кондрашова: «Если придется – женщина будет сильной»

– Природой так заложено, что женщина должна улучшать эту жизнь, приносить добро, заботиться. Многое, конечно, зависит от обстоятельств: если придётся, женщина сможет быть сильной, если не надо – не будет. Я могу только пожелать, чтобы таких обстоятельств у женщин было как можно меньше, а возможностей для реализации – во всех смыслах, во всех сферах – больше.

Ирина Ежова: «Нужно определиться»

– Безусловно, XX и XXI века дали женщине очень многое, и женщина сама сделала большой путь, чтобы взять эти возможности. На свете нет ничего, что женщина не смогла бы сделать – каждой нужно определиться в своей жизни. Может, в будущем мы станем выше, будем жить на 20 лет дольше, но глобально женщины не изменятся. Мы всегда будем носить это высокое и достойное звание.

Женский форум, Иркутск. Пленарная дискуссия «Женщины XXI века. Разговор по душам».

Фото: Андрей Фёдоров

Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».