Интерес к малогабаритным квартирам у жителей Москвы не снижается

По итогам второго квартала 2024 года доля однокомнатных квартир и студий превысила половину всех выдач Сбера. Данные приводит аналитический центр Домклика.

На сегодняшний день на долю районов, расположенных внутри МКАД, приходится около 60% первичного рынка малогабаритных квартир (площадью до 28 кв. м). По количеству объявлений в «старых» границах лидирует Западное Дегунино: в районе сконцентрировано около 7% объема предложения. Второе место занимает район Нижегородский: на его долю приходится 4,2%. На третьей позиции – Москворечье-Сабурово с долей рынка в 4%.

Среди выделенных локаций с большим объемом предложения (топ-15) наименьшая стоимость квадратного метра отмечена в Северном Медведкове (331 тыс. руб.), в Чертанове Центральном (349 тыс. руб.) и Бирюлеве Восточном (353 тыс. руб.). Наибольшая стоимость за «квадрат» – в Даниловском районе (667 тыс. руб.), Хорошевском районе (619 тыс. руб.) и в Москворечье-Сабурово (492 тыс. руб.).

По данным сайта Домклик на конец сентября, на первичном рынке Москвы сейчас представлено около 62 тысяч квартир. Среди них 8,7 тысячи лотов имеют площадь менее 28 кв. м. То есть доля подобных вариантов – около 15%. Учитывая текущий уровень спроса на малогабаритные квартиры, такой объем предложения может быть реализован в рамках полутора лет.

Эксперты Домклик добавили, что свидетельством высокого спроса на малометражные квартиры является не только статистика ипотечных сделок Сбера, но и динамика объема рынка предложения. Так, по данным сайта Домклик, за последние полгода количество квартир площадью до 28 кв. м на рынке новостроек снизилось на ~20%. Наиболее высокие темпы снижения объёма предложения в данном сегменте были отмечены в конце второго квартала – время начала дискуссий о вводе запрета на строительство: количество предложений снижалось на ~10% за месяц. В третьем квартале темпы сокращения уже не такие высокие – до 5%.

Среди районов, расположенных за пределами МКАД, по количеству объявлений о продаже малогабаритных квартир с большим отрывом лидирует Коммунарка: примерно каждая пятая квартира площадью до 28 кв. м находится в этом районе. На втором месте – Филимонковский район: здесь объем предложения уже существенно ниже – 5,4%. На третьем – Солнцево: процент объявлений составляет 4,5%.

Самая низкая медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке малометражных квартир вне территории МКАД отмечена в Косино-Ухтомском районе – 260 тыс. руб. Относительно низкая цена предложения также зафиксирована в Филимонковском районе Новой Москвы (263 тыс. руб.) и в районе Крюково в Зеленограде (274 тыс. руб.).