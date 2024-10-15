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Число внесудебных банкротств рекордно выросло в России

С начала года финансово несостоятельными признали свыше 23 тысяч граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

В третьем квартале 2024 года многофункциональные центры (МФЦ) объявили о банкротстве 12,6 тыс. россиян – больше, чем за весь прошлый год (9,3 тыс.).

С начала этого года такой статус получили 23,3 тыс. человек, а за все время существования внесудебного банкротства в России – 41,7 тыс.

Таким образом, больше половины российских должников из тех, кто банкротился через МФЦ, были признаны финансово несостоятельными именно в 2024 году. С помощью упрощенного банкротства россиянам удалось списать долги на 17,1 млрд руб.

Напомним, что с момента появления института банкротства количество вынесенных решений судов о признании граждан банкротами ежегодно росло более чем на 50%. Однако в 2022 году темпы роста количества банкротств несколько замедлились. Это может быть обусловлено мерами государственной поддержки, оказываемыми гражданам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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