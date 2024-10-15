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«За вами следят сотни тысяч глаз». Как применяют компьютерное зрение на производстве

«Зачастую мы слышим: «Давайте посмотрим в четыре глаза, чтобы точно знать, что работа сделана правильно». Но на производстве возможности посмотреть в четыре глаза просто нет», – рассказала в интервью SIA.RU на Байкальском риск-форуме Софья Меркурьева, руководитель службы развития и продаж интеграционных решений Восточный Регион, ПАО «Вымпелком».

По словам Софьи, на производстве – огромная территория, большое количество рабочих. «И в этой ситуации как раз пригождаются те самые сотни тысяч глаз компьютерного зрения», – пояснила эксперт. Она добавила, что применение этой технологии весьма обширно: «Компьютерные глаза могут следить за безопасностью и применением СИЗов – надел ли рабочий каску, жилет, корректно ли работает оборудование».


<p>Софья Меркурьева, руководитель службы развития и продаж интеграционных решений Восточный Регион, ПАО «Вымпелком».<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Софья Меркурьева, руководитель службы развития и продаж интеграционных решений Восточный Регион, ПАО «Вымпелком».<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Софья Меркурьева, руководитель службы развития и продаж интеграционных решений Восточный Регион, ПАО «Вымпелком».<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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