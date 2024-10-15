«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе

«Несмотря на то, что искусственный интеллект обладает определёнными рисками – и по оборудованию, и по обучению, и по сложности его внедрения, можно уже сейчас начинать его внедрять в любой компании», – заявила в интервью SIA.RU Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).

Для начала эксперт предлагает посмотреть на контент. «C помощью ИИ вы можете создавать картинки, статьи, абсолютно уникальный контент, правильно задав ему запросы. Только за счёт создания контента можно сократить рутинные операции до 72%», – говорит Марина Ершова.

Подбор персонала, по ее словам, тоже хорошо поддаётся искусственному интеллекту. «Особенно искусственное интервью, которое можно еще и оценить. Это сокращает время на подбор кандидатов, высвобождая время сотрудников, чтобы они могли заниматься другими делами. Всё это в конечном итоге повышает эффективность бизнеса».