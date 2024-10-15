Новости

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе

«Несмотря на то, что искусственный интеллект обладает определёнными рисками – и по оборудованию, и по обучению, и по сложности его внедрения, можно уже сейчас начинать его внедрять в любой компании», – заявила в интервью SIA.RU Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).

Для начала эксперт предлагает посмотреть на контент. «C помощью ИИ вы можете создавать картинки, статьи, абсолютно уникальный контент, правильно задав ему запросы. Только за счёт создания контента можно сократить рутинные операции до 72%», – говорит Марина Ершова.

Подбор персонала, по ее словам, тоже хорошо поддаётся искусственному интеллекту. «Особенно искусственное интервью, которое можно еще и оценить. Это сокращает время на подбор кандидатов, высвобождая время сотрудников, чтобы они могли заниматься другими делами. Всё это в конечном итоге повышает эффективность бизнеса».


<p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Байкальский риск-форум (БРИФ)":
Все материалы сюжета (166)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе
Трансляции Байкальского риск-форума смотрели более 370 тысяч человек
«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес