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«ESG-рейтинги – мерило для оценки компаний» – Денис Можаров, ИНК-Капитал

«Тема ESG-рейтингов плотно закрепилась в зелёной повестке. А учитывая, что внешние ориентиры потеряны в виду макроэкономической ситуации, ESG-рейтинги, как раз являются тем самым мерилом, который позволяет оценить компанию и который необходим для последующего развития», – заявил на Байкальском риск-форуме заместитель генерального директора по устойчивому развитию «ИНК-Капитал» Денис Можаров.

Он добавил, что аналитики «Эксперт РА» в прошлом году высоко оценили нефтяную компанию и поставили в один уровень с такими гигантами, как Норникель. «Это прекрасные показатели для нашей компании, но мы на этом не останавливаемся. В планах – получить ESG-рейтинг международной компании», – подчеркнул Денис Можаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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