Аэропорт Усть-Илимска с 2025 года начнет принимать воздушные суда, которые вмещают более 20 пассажиров

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области объявило конкурс для авиакомпаний по направлению Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск на 2025 год. Программа полетов составит 364 рейса, они будут выполняться ежедневно. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золоторева.

В период с 2021 года по лето 2024-го проведены необходимые процедуры в связи с переводом в статус аэродрома гражданской авиации класса «Г». Завершена процедура обязательной сертификации аэродрома гражданской авиации ОГУП «Аэропорт Усть-Илимск» – оформлен сертификат соответствия на аэродром гражданской авиации класса «Г». На его основании аэродром Усть-Илимска внесен в государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации и имеет свидетельство о государственной регистрации.

Проведена обязательная сертификация оператора аэродрома с получением сертификата, получено Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы аэропорт Усть-Илимска внесен в реестр субъектов естественных монополий на транспорте. Техническое оснащение воздушной гавани позволяет принимать воздушные суда третьего класса.